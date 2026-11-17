Lohnende Bellevue-Anlage?

SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren verloren

17.11.26 10:00 Uhr Link kopiert

Wer vor Jahren in Bellevue eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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Werte in diesem Artikel Aktien Bellevue AG 7.25 EUR -0.10 EUR -1.36 % Charts | News | Analysen Aktie kaufen Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Bellevue-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Bellevue-Anteile bei 15,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 664,452 Bellevue-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.491,69 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Anteils am 16.11.2026 auf 6,76 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 55,08 Prozent verkleinert. Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 90,50 Mio. CHF. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net