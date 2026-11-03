SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Einstieg?

03.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 42,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, befänden sich nun 2,347 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 115,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 15,96 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis bezifferte sich zuletzt auf 169,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net