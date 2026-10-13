SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,105 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,26 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,26 Prozent.

Alle Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 168,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net