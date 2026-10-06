SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Performance im Blick

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 227,273 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers auf 50,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.454,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis einen Börsenwert von 171,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net