SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile bei 70,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142,857 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere wären am 16.11.2026 6.985,71 CHF wert, da der Schlussstand 48,90 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -30,14 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 166,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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