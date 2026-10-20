SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie betrug an diesem Tag 70,00 CHF. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,286 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 48,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 694,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,57 Prozent verringert.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 165,58 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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