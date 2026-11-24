SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 269,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,106 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16.437,85 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 23.11.2026 auf 443,00 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 16.437,85 CHF entspricht einer Performance von +64,38 Prozent.
Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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