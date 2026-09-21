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SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein BioVersys-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren BioVersys-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioVersys
28.80 EUR 1.00 EUR 3.60 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BioVersys-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 33,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in BioVersys-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,303 BioVersys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 866,67 CHF, da sich der Wert eines BioVersys-Papiers am 18.09.2026 auf 28,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,33 Prozent vermindert.

BioVersys war somit zuletzt am Markt 167,67 Mio. CHF wert. Am 07.02.2025 wagte die BioVersys-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der BioVersys-Aktie lag damals bei 36,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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