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Profitabler BioVersys-Einstieg?

SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein BioVersys-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BioVersys-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioVersys
23.60 EUR -0.80 EUR -3.28 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BioVersys-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,032 BioVersys-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 94,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 5,65 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von BioVersys belief sich zuletzt auf 137,41 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das BioVersys-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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