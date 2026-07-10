SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende BKW-Anlage?

17.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in BKW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BKW-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,857 BKW-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 134,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.076,57 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 3.076,57 CHF, was einer positiven Performance von 207,66 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 7,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net