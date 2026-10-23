SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BKW-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 152,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,657 BKW-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,92 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 22.10.2026 auf 120,20 CHF belief. Mit einer Performance von -21,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
BKW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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