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BKW-Investition

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor einem Jahr eingebracht

26.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BKW AG
138,80 CHF 0,20 CHF 0,14%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der BKW-Aktie statt. Zum Handelsende stand das BKW-Papier an diesem Tag bei 172,80 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das BKW-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,787 BKW-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 138,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 802,08 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,79 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte BKW einen Börsenwert von 7,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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