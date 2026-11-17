Lukratives Bossard-Investment?

Das wäre der Verdienst eines frühen Bossard-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bossard-Papier statt. Zum Handelsende standen Bossard-Anteile an diesem Tag bei 137,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,273 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 265,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.927,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,73 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 2,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net