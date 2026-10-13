SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht

Bossard-Investment

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Bossard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Bossard -Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 335,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,806 Bossard-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bossard-Papiere wären am 12.10.2026 7.540,98 CHF wert, da der Schlussstand 253,00 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 24,59 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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