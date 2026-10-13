SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Bossard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 335,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,806 Bossard-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bossard-Papiere wären am 12.10.2026 7.540,98 CHF wert, da der Schlussstand 253,00 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 24,59 Prozent.
Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 1,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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