SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Burkhalter-Investment

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Burkhalter-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Burkhalter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 86,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 1,152 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,55 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 09.10.2026 auf 124,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,55 Prozent.

Der Burkhalter-Wert an der Börse wurde auf 1,33 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net