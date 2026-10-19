SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Burkhalter-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 64,80 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 15,432 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.907,41 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 16.10.2026 auf 123,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,74 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Burkhalter eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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