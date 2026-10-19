DAX 25.353 -1,1%ESt50 6.144 -1,0%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.975 +1,3%Euro 1,1210 -0,3%Öl 108,5 -1,3%Gold 4.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Burkhalter-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burkhalter Holding AG
133.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 64,80 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 15,432 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.907,41 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 16.10.2026 auf 123,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,74 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Burkhalter eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Burkhalter Aktie News

Werbung

Burkhalter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Burkhalter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.