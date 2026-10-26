SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 127,30 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 78,555 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Burkhalter-Aktien wären am 23.10.2026 10.070,70 CHF wert, da der Schlussstand 128,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,71 Prozent angewachsen.
Der Burkhalter-Wert an der Börse wurde auf 1,37 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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