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Lohnendes Burkhalter-Investment?

SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burkhalter Holding AG
138.00 EUR 2.00 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 127,30 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 78,555 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Burkhalter-Aktien wären am 23.10.2026 10.070,70 CHF wert, da der Schlussstand 128,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,71 Prozent angewachsen.

Der Burkhalter-Wert an der Börse wurde auf 1,37 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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