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Burkhalter-Anlage

SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burkhalter Holding AG
143.00 EUR 1.00 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 142,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,700 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 131,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,16 CHF wert. Mit einer Performance von -7,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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