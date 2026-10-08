SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 730,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,370 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 2.027,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.480,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,74 Prozent zugenommen.
Am Markt war BVZ jüngst 297,92 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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