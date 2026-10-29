SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BVZ gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden BVZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 850,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,176 BVZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 1.835,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.560,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,53 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 307,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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