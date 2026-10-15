SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 522,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 19,157 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BVZ-Aktie auf 1.480,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28.352,49 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 183,52 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BVZ eine Börsenbewertung in Höhe von 299,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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