SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in BVZ-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 05.11.2021 wurde das BVZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BVZ-Anteile an diesem Tag bei 745,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10.000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hat, hat nun 13,423 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 1.570,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.073,83 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 110,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BVZ bezifferte sich zuletzt auf 305,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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