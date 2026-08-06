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Hochrechnung

SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BVZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVZ AG
1,760.00 EUR -40.00 EUR -2.22 %
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BVZ-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 775,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12,903 BVZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BVZ-Papiers auf 1.670,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.548,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,48 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 335,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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