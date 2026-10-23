SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 23.10.2021 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier 1.318,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,587 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.342,94 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 22.10.2026 auf 177,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,57 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 305,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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