SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren bedeutet

Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Der Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers betrug an diesem Tag 593,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,169 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 23,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 76,12 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich jüngst auf 282,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net