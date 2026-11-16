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Calida-Investment im Blick

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Calida eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calida AG
13.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Calida-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,32 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Calida-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 750,751 Calida-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 10.405,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,86 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 4,05 Prozent vermehrt.

Calida markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Calida Analysen

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Datum Rating Analyst
01.03.13 Calida halten Vontobel Research
16.01.13 Calida halten Vontobel Research
05.11.12 Calida hold Vontobel Research
21.09.12 Calida hold Vontobel Research
06.08.12 Calida hold Vontobel Research

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