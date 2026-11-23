Performance unter der Lupe

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Calida-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Calida-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,01 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 3,702 Calida-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 48,87 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 20.11.2026 auf 13,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 51,13 Prozent.

Calida war somit zuletzt am Markt 94,20 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net