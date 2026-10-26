DAX 25.385 +0,8%ESt50 6.093 +0,4%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,63 -1,1%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.688 +0,7%Euro 1,1206 -0,0%Öl 115,0 -1,5%Gold 4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnendes Calida-Investment?

SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calida AG
13.40 EUR -0.20 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen

Das Calida-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,39 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Calida-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 393,822 Calida-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.261,47 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 23.10.2026 auf 13,36 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 5.261,47 CHF, was einer negativen Performance von 47,39 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Calida betrug jüngst 95,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Calida Aktie News

Werbung

Calida Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Calida nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.03.13 Calida halten Vontobel Research
16.01.13 Calida halten Vontobel Research
05.11.12 Calida hold Vontobel Research
21.09.12 Calida hold Vontobel Research
06.08.12 Calida hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.