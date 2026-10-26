SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Das Calida-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,39 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Calida-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 393,822 Calida-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.261,47 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 23.10.2026 auf 13,36 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 5.261,47 CHF, was einer negativen Performance von 47,39 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Calida betrug jüngst 95,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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