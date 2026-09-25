SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren eingebracht

Lukrativer Cembra Money Bank-Einstieg?

25.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 74,25 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,680 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Aktien wären am 24.09.2026 11.690,24 CHF wert, da der Schlussstand 86,80 CHF betrug. Mit einer Performance von +16,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Cembra Money Bank-Wert an der Börse wurde auf 2,53 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX war der 30.10.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net