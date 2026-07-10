SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

17.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Cembra Money Bank-Papier an diesem Tag bei 74,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,495 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.217,27 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 16.07.2026 auf 90,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,73 Prozent gesteigert.

Der Cembra Money Bank-Wert an der Börse wurde auf 2,66 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Cembra Money Bank-Aktie fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Cembra Money Bank-Aktie bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net