SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Rentabler Cembra Money Bank-Einstieg?

Wer vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie betrug an diesem Tag 68,80 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,349 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.05.2026 13.946,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,95 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 39,46 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net