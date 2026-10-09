SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers betrug an diesem Tag 61,85 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investierten, hätten nun 16,168 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.394,50 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 08.10.2026 auf 86,25 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 39,45 Prozent vermehrt.
Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Papiere an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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