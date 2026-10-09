DAX 25.130 +1,3%ESt50 6.195 +1,1%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 +2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.143 +1,8%Euro 1,1199 -0,1%Öl 103,1 -1,1%Gold 4.189 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Cembra Money Bank-Investition

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cembra Money Bank AG
92.00 EUR -0.50 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des Cembra Money Bank-Papiers betrug an diesem Tag 61,85 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investierten, hätten nun 16,168 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.394,50 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 08.10.2026 auf 86,25 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 39,45 Prozent vermehrt.

Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Papiere an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Cembra Money Bank Aktie News

Werbung

Cembra Money Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cembra Money Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.