SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentables Cembra Money Bank-Investment?

06.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2023 wurde das Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 63,75 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,863 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 05.11.2026 13.192,16 CHF wert, da der Schlussstand 84,10 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 31,92 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2,47 Mrd. CHF wert. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net