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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment

SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.95 EUR -0.10 EUR -1.65 %
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Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,691 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 5,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,75 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 86,02 Prozent.

Alle Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News

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