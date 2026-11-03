SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment verlieren können.
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Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,691 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 5,66 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,75 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 86,02 Prozent.
Alle Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 457,20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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