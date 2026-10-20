SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 1,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.666,667 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 35.066,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,26 CHF belief. Damit wäre die Investition um 250,67 Prozent gestiegen.
Am Markt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 420,37 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen