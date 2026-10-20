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Rentable Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?

SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.50 EUR -0.10 EUR -1.79 %
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Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 1,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.666,667 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 35.066,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,26 CHF belief. Damit wäre die Investition um 250,67 Prozent gestiegen.

Am Markt war Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) jüngst 420,37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News

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