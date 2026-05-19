SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anlage im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gewesen.

Am 26.05.2016 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 194,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 51,414 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 270,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,26 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 97,30 Prozent.

Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 429,40 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net