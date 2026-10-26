SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Cham Swiss Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Cham Swiss Properties-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,882 Cham Swiss Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 23,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,29 CHF wert. Mit einer Performance von +35,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Cham Swiss Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 wurden Cham Swiss Properties-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Das Cham Swiss Properties-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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