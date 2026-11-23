Cham Swiss Properties-Investment

Das wäre der Verdienst eines frühen Cham Swiss Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Cham Swiss Properties-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,55 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,980 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.287,75 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers am 20.11.2026 auf 22,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,77 Prozent vermehrt.

Cham Swiss Properties war somit zuletzt am Markt 1,10 Mrd. CHF wert. Cham Swiss Properties-Anteile wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Cham Swiss Properties-Anteils lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net