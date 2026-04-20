SPI-Wert COLTENE-Aktie: COLTENE-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Dividendentitel

COLTENE-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die COLTENE-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert COLTENE am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,00 CHF vereinbart. Damit wurde die COLTENE-Dividende im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent gekürzt. Die Gesamtausschüttung von COLTENE umfasst 14,93 Mio. CHF. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,94 Prozent zugenommen.

Veränderung der COLTENE-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der COLTENE-Titel am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 51,60 CHF. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den COLTENE-Anteilsschein. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem COLTENE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. COLTENE weist für 2025 eine Dividendenrendite von 3,72 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,86 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von COLTENE via SIX SX um 15,13 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -9,01 Prozent dennoch stärker zugenommen als der COLTENE-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie COLTENE

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 2,00 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,91 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel COLTENE

COLTENE ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 313,776 Mio. CHF. COLTENE weist aktuell ein KGV von 21,47 auf. Der Umsatz von COLTENE belief sich in 2025 auf 240,050 Mio. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 2,50 CHF.

Redaktion finanzen.net