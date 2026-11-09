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SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comet Holding AG
320.60 EUR -2.20 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen

Die Comet-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 116,754 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comet-Anteile wären am 06.11.2026 34.792,76 CHF wert, da der Schlussstand 298,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 247,93 Prozent.

Comet war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.12 Comet buy Vontobel Research
25.07.12 Comet buy Vontobel Research
14.06.12 Comet buy Vontobel Research
01.12.11 Comet buy Vontobel Research
20.09.11 Comet buy Vontobel Research

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