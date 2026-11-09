SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

09.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Comet-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 116,754 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comet-Anteile wären am 06.11.2026 34.792,76 CHF wert, da der Schlussstand 298,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 247,93 Prozent.

Comet war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net