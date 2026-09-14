SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 10 Jahren verdient

Comet-Investition im Blick

14.09.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Comet-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,176 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 343,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 403,53 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 303,53 Prozent vermehrt.

Comet wurde am Markt mit 2,66 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net