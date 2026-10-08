SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 116,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,862 Compagnie Financiere Tradition-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Aktie auf 245,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111,21 Prozent gesteigert.
Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,90 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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