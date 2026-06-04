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Lukrative COSMO Pharmaceuticals-Investition?

SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

11.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
77,30 EUR 1,70 EUR 2,25%
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Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 166,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,952 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (70,50 CHF), wäre die Investition nun 4.226,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -57,73 Prozent.

Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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