SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 182,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10.000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 54,945 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.967,03 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 25.11.2026 auf 54,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,33 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 942,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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