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SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
COSMO Pharmaceuticals N.V.
54.50 EUR -1.10 EUR -1.98 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 69,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,327 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 07.10.2026 744,99 CHF wert, da der Schlussstand 52,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,50 Prozent verringert.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 914,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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