SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,431 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,11 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 21.10.2026 auf 53,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 909,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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