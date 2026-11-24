Langfristige Anlage

Bei einem frühen Investment in CPH Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 24.11.2016 wurde das CPH Group -Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die CPH Group-Anteile bei 27,27 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,667 Anteile im Depot. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 23.11.2026 216,38 CHF wert, da der Schlussstand 59,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 116,38 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf CPH Group

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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