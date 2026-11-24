SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in CPH Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 24.11.2016 wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die CPH Group-Anteile bei 27,27 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,667 Anteile im Depot. Die gehaltenen CPH Group-Aktien wären am 23.11.2026 216,38 CHF wert, da der Schlussstand 59,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 116,38 Prozent.
Jüngst verzeichnete CPH Group eine Marktkapitalisierung von 353,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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