SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPH Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable CPH Group-Anlage?

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren CPH Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CPH Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren CPH Group-Anteile an diesem Tag 58,21 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,179 CPH Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.023,87 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 09.11.2026 auf 59,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CPH Group eine Börsenbewertung in Höhe von 344,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net