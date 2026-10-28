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Langfristige Investition

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dätwyler AG
139.00 EUR 2.00 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen

Dätwyler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Dätwyler-Anteile an diesem Tag bei 147,80 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 67,659 Dätwyler-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 132,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.944,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,55 Prozent.

Dätwyler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.01.13 Daetwyler kaufen Vontobel Research
17.01.13 Daetwyler kaufen Vontobel Research
30.10.12 Daetwyler hold Vontobel Research
31.08.12 Daetwyler hold Vontobel Research
20.08.12 Daetwyler hold Vontobel Research

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