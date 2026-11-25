Profitable Dätwyler-Investition?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Dätwyler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 158,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,631 Dätwyler-Anteilen. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 24.11.2026 80,83 CHF wert, da der Schlussstand 128,20 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 19,17 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net